Розинская целовалась с Кононовым по-дружески взасос (ФОТО)

Скромный роман регионалки Бережной с певцом Кравчуком выглядит просто детской игрой по сравнению с «дружбой» между телеведущей Розинской и политиком Кононовым. После очередного показа дизайнерской коллекции, Наталия Розинская в холле встречает Виталия Кононова. Радостные чувства переполняют пышногрудую блондинку. Она обнимает «зеленого» политика и по-дружески на пару секунд припадает своими губами к губам Виталия. Потом нежно обнимает, и естественно, не забывает стереть с его уст следы дружеского поцелуя. «Я официально комментирую наше фото – Виталий Кононов мой друг. Я считаю, что это профессиональный, прекрасный, умный человек. Мы познакомились года 2 назад. Виталий не один раз принимал участие в моих социальных проектах, приходил на мою программу, комментировал очень сложные вопросы, связаны с экологией. На тле общих социальных и экологических интересов мы и подружились», - говорит Наталия Розинская. Лидер «зеленых» Виталий Кононов частый гость светских мероприятий. Он всегда посещает показы на Ukrainian Fashion Week. В прошлом сезоне даже вышел на подиум от дизайнера Анжелы Ангел. Как тогда он признался «Газете по-украински», вторая его половинка была не в восторге: «Жена Надежда сказала потом приблизительно такое: ”Старый козел, что ты там забыл?!”. В этом сезоне мод Виталий Кононов не решился повторить подвиг, и за происходящим наблюдал в зрительском зале. Интересно, что на этот раз скажет жена Виталию, увидев, как он дружит с Наталией?! Не так давно Наталии Розинской некий шведский барон сделал предложение. «В то время когда наша страна пребывает в таком состоянии, я не могу заниматься этим вопросом, потому что я социальная личность», - объясняет Наталия. Виталия Кононова тоже часто называют цыганским бароном. Но Наталия Розинская влюблена совсем не в барона - ни шведского, ни цыганского. «Сейчас я пребываю в состоянии влюбленности. Платонической. В актера Константина Хабенского и его героя Адмирала. Я три раза смотрела этот фильм. Лично с Хабенским незнакома, но стараюсь найти пути познакомиться, - говорит Розинская. - На мой взгляд, это пример мужественного, сильного, справедливого, безупречного мужчины».