Чрезвычайный Черномырдин устроил аншлаг

В рамках 38-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость» в кинотеатре «Киев» состоялся премьерный показ документального фильма «Чрезвычайный Черномырдин». Его к 70-летию Виктора Черномырдина сняла украинский режиссер Елена Фетисова. Черномырдина в фильме представляет французский писатель Морис Дрюон, который оказывается, как и Виктор Степанович - родом с Оренбуржской земли. Рассказывают о Черномырдине политике, хозяйственнике и человеке, тоже люди не последние Анатолий Чубайс, Вагит Алекперов, Сергей Шойгу, Евгений Примаков, Леонид Кучма, Нурсултан Назарбаев. Кстати на премьере Назарбаева представлял посол Казахстана в Украине Амангельды Жумабаев, а Леонид Кучма пожаловал лично. Второй президент Украины сказал, что пришел друга увидеть и чарку с ним выпить. Фильм и самому Черномырдину, и его гостям понравился. Людмила Кучма хотела бы, чтобы и о ее супруге сняли что-то подобное. Пришел на премьеру и белорусский посол Валентин Величко. Из украинских депутатов VIP заметил регионалов Татьяну Засуху, Вадима Колесниченко.Перед началом показа выступил худрук «Молодости» Андрей Халпахчи. Ведущей вечера была Татьяна Цимбал.