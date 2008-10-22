Куликов и Гнатенко на «чисто мужском» показе (ФОТО)

Не только женщины могут хорошо выглядеть. Мужчины тоже приделают много внимания внешнему виду. Все больше времени и денег тратят на прическу, маникюр-педикюр, маски и массаж, и, конечно, на шоппинг. Даже на показ мужской коллекции на Ukrainian Fashion Week пришли преимущественно мужская половина нашего селебритиз. Например, до последнего «мужского» вечера UFW не было видно ни посла Грузии в Украине Мераба Антадзе, ни телеведущего Андрея Куликова. Что модно буден носить следующий теплый сезон, изучали также журналист Костя Гнатенко, дизайнер Михаил Воронин, музикант Валерий Харчишин и Фагот с «ТНМК».