Борис Колесников - мужчина в бриллиантах

В большую политику Борис Колесников ворвался в 2005 году – стремительно и скандально. С тех пор его стрижка не изменилась совершенно: разве что четыре года назад шевелюра была немного пышнее. Некоторые вариации наблюдаются лишь в укладке. Дело в том, что у Бориса Колесникова очень жесткие, и курчавые волосы, которые, не будучи профессионально уложены, стоят торчком. Еще одна проблема: залысины. Когда укладкой занимается парикмахер, он вытягивает чуб Бориса Викторовича «на щетку», прикрывая залысины. В противном случае они отчетливо видны, что сразу прибавляет политику возраст. В целом же заметно, что парикмахерскую Борис Викторович посещает довольно регулярно, и тщательно следит за тем, чтобы волосы на висках не «заползали» на уши. В Верховной Раде Борис Колесников являет собой образец хорошо одетого человека. Его гардероб отлично подобран, дорог и разнообразен. Костюмы господин Колесников покупает у ”Hugo Boss”, любит также носить вещи от ”Brioni”. К правилам дресс-кода он относится весьма щепетильно. Манжеты его рубашки выглядывают из-под пиджака ровно на столько, на сколько необходимо – и ни на сантиметр больше. Как и многим нашим депутатам, Борису Викторовичу не чуждо чрезмерное увлечение полоской. Правда, необходимости так страстно «полосатиться» у него нет: в однотонных костюмах ему гораздо лучше. Цветовые предпочтения господина Колесникова ограничиваются серыми оттенками. На праздничные мероприятия он иногда приходит в черных костюмах, но случается это нечасто. История помнит также несколько выходов в коричневых тонах, но они явно не прижились. С рубашками Борис Викторович предпочитает не экспериментировать: они у него все белые, без рисунка. Галстуки, как правило, бордовые: либо полосатые, либо в мелкий узор. А вот об аксессуарах стоит поговорить более подробно. Борис Викторович не скрывает своей тяги к сверхдорогим вещам. Это касается и одежды, и автомобилей, и, конечно же, часов. Надо заметить, что Борис Колесников, на пару со своим близким другом Ринатом Ахметовым, является обладателем дорогих часов. На его руке сверкает швейцарский ”Bovet” за полмиллиона долларов. Корпус и циферблат этого произведения искусства украшены бриллиантами багетной огранки, а стрелки – синими рубинами. Ремешок часов сделан из крокодиловой кожи, браслетная застежка инкрустирована бриллиантами. Одним словом: красота. Так держать, господин Колесников!