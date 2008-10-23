Янукович похож на Шрека, а Тимошенко - на Шапокляк (ФОТО)

Когда господин Огурцов был совсем маленьким, в теплице он часто смотрел мультики. Теперь в новостях можно увидеть еще более удивительные и невероятные эпизоды, чем в полюбившихся с детства сказках. Да и основные политические персонажи часто похожи на мультяшных. Когда подзабытая русская группа «Корни» пела про ароматы гладиолусов и «изумрудные брови, колосящиеся под знаком луны», господин Огурцов был уверен, что это про «Шрека». Лидер оппозиции Виктор Янукович – главный Шрек Украины. Большой, стабильный, надежный, последовательный, зеленый и с кривой усмешкой. Спикера Верховной Рады-6 Арсения Яценюка не зря называют кроликом Сеней. Сходство с паинькой Кроликом из Вини-Пуха не заметить невозможно. Мер города, общающийся с голосами из высших сфер? Прототипа мэра Кто-то-города из мультика "Хортон" киевляне знают в обличье столичного головы Леонида Черновецкого. А это слон Хортон, дающий указания мэру, как бороться с глобальным финансовым кризисом. Самая известная пляжница Украины глава Фонда госимущества Валентина Семенюк неумолимо напоминает пробивную бегемотиху Глорию из мультика «Мадагаскар». Угадайте, кто жираф Мелман? «Регионалка» Инна Богословская во время Ukrainian Fashion Week попробовала себя в новом амплуа. Не пробуйте яблоки из ее рук :) Александра Кужель тоже может размазать по стенке, как принцесса Фиона. По крайней мере комплекция ей это позволяет. Хоть господин Огурцов уверен, что образ Принца Прелестника списан с Коли Баскова, но его украинским прототипом точно является другой Коля, Катеринчук. То, что его не надо бить по лицу, потому что он им работает, Катеринчук доказал во время не одной избирательной кампании. Недавно СМИ писали о том, что в галереи портретов всех премьер-министров Украины в здании Кабмина портрет Тимошенко поменяли. Не связано, ли это с тем, что на портрете премьер была похожа на старуху Шапокляк?