Анна Герман и ее коллекция сумок

Давно известно, что украинские женщины – политики предпочитают дорогие одежду, обувь и аксессуары. И в Верховную Раду они ходят, как на показ – продемонстрировать всей стране свои покупки. Возможно, того требует статус публичного политика. Хотя заграничные политесы все же немного скромнее. Одна из самых ярких и стильных женщин в украинской политике - народный депутат от Партии регионов Анна Герман. Заметно, что у нее большая «коллекция» сумок дорогих марок по цене от 1 тыс. долларов. Хотя, впрочем, какая женщина не любит сумки. В интервью газете «Сегодня» еще год назад она рассказывала о своих сумках: «У меня нет этих увлечений, но я люблю «Марни». Покупаю или высшее качество или ничего». С тех пор, увлечения политика изменились. Вспомним ее последние выходы в свет. Буквально месяц назад она пришла в парламент с сумочкой марки «Derek Lam». Стоит такой женский аксессуар 1 тыс. долларов. На днях она появилась в Верховной Раде с черной сумочкой, на которой была бляха с надписью «Prada». Эти брендовые сумки стоят от 800 и выше долларов. Любит аксессуары Prada и губернатор Киевщины Вера Ульянченко. 11 апреля этого года ее видели в столичном отеле «Radisson», где миллиардер и депутат-регионал Ринат Ахметов собрал единомышленников и однопартийцев. В руках Анна Герман держала бежевую сумочку «Dior», с ней же она появлялась и в Раде этой осенью. Кстати, такая же и у премьера Юлии Тимошенко, но только розовая. Цена в районе 2 тыс. долларов. И самое интересное – модель Инна Цимбалюк, видимо тоже стремится в парламент. На недавний концерт Кристины Агиллеры она пришла с такой же сумкой от Dior, только красного цвета. У госпожи Герман есть и сумочки Chanel, а вот Louis Vuitton она не жалует. «Я была в магазине Louis Vuitton в Париже, но мне там ничего не понравилось. Эти модели, на мой взгляд, экстравагантны. Я не знаю парижан, которые отважились бы прийти на работу в плащах от Louis Vuitton. Это было бы расценено как грубое нарушение протокола», - утверждает народный депутат Анна Герман.