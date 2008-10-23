Тимошенко не подпустили к Агилере

Поп-дива Кристина Агилера на этой неделе давала два концерта в столице Украины – во «Дворце спорта» и Дворце «Украина». Учитывая, что цены были неслыханно высокими (места в партере по 9,5 тыс. гривен), залы оставались полупустыми. Однако, VIPов пришло много, особенно на второй концерт. Были тут и политики, и звезды, и бизнесмены. Видели в тот вечер дочь украинского премьера Женю Тимошенко. Она была с охраной, подругами, но без мужа Шона, который появился после концерта. Быстро пробежал мимо камер и экс-министр транспорта Николай Рудьковский. После у входа в «Украину» можно было увидеть пресс-секретаря президента Ирину Ванникову с мужем, народных депутатов Давида Жвания, Василия Горбаля и Ирину Бережную. Также пришла посмотреть и послушать звезду и дочь экс-президента Украины Леонида Кучмы Елена Франчук. А из более «творческого народа» на концерт сходили Олег Скрипка, дует «Алиби»,Тина Кароль с мужем, модели Инна Цимбалюк и Ирина Журавская. После концерта звезда решила расслабиться и оправилась в «Будда-бар» на закрытую вечеринку, устроенную ювелирным бутиком Stephen Webster. В 2008 году Кристина стала лицом этой ювелирной фирмы, на заказ производящей украшения для VIP-персон. Супруга ее владельца Вебстера, Ася – украинка, а один из бутиков фирмы находится в Киеве. Собственно с Асей Агилера и общалась в тот вечер. Как пишет газета «Блик», Женя Тимошенко в ту ночь решила также подойти в баре и лично пообщаться со звездой. Однако, она напоролась на охрану, которая ее не пропустила. После чего та грустно просидела оставшийся вечер в углу. Собственно, никто не мог подойти к звезде, столик которой был оцеплен охраной. Гости тусовались сами по себе.