Анатолий Засуха «засветился» в Киеве! (ФОТО)

Экс-председатель Киевской ОГА Анатолий Засуха «очередной раз» вернулся в украинскую столицу! На днях его видели в кинотеатре «Киев». Вместе с женой, народным депутатом от Партии регионов, Татьяной Засухой он пришел на премьерный показ документального фильма «Чрезвычайный Черномырдин». С 2005 года Анатолий Засуха находился в международном розыске. Его обвиняли в превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям – статья 363 (ч.3) и служебном подлоге, приведший к тяжелым последствиям – статья 366 (ч. 2). Но, год спустя Анатолий Засуха вернулся на родину. Об этом рассказывала сама Татьяна Засуха, жена бывшего губернатора. «Он уже вернулся в Киев. Сейчас он находится дома, отдыхает, встречается с мамой и друзьями», - объяснила тогда еще супруга Анатолия Засухи. И в этом же году ГПУ закрыла против него уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Потом его опять «пригласили на чай» в прокуратору, но на допрос он не явился и опять исчез. Говорили, что господин Засуха находился в Казахстане. Целых три о Засухе ничего не было слышно. И вот, экс-губернатор Засуха снова дома!