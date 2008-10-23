Губская крестила дочку Лисогора

Самый плавающий участник проекта «Танцую для тебя» на канале «1+1» Олег Лисогор в Крестовоздвиженской церкви Киево-Печерской лавры крестил дочь, пишет «Дуся». Мать новорожденной девочки зовут Екатерина Фесенко. И с ней олимпийский чемпион живет уже почти два года. Однако они до сих пор официально не женаты и живут в гражданском браке. На вопрос «Когда же свадьба?», Екатерина Фесенко ответила следующее: «Мы думаем об этом. Еще парочка детей, а потом, может, и замуж». По словам Олега, любовь между ними возникла на дне рождения Лилия Подкопаевой. И собственно результатом явилась девочка, которую назвали Мария-Эвелина. Крестными малышки стали светская львица, жена народного депутата от БЮТ и бизнес-вумен Евгения Губская, а также мужчина по имени Александр Шпинко. Пришли поучаствовать в обряде крещения и олимпийская чемпионка Лиля Подкопаева с мужем Тимофеем Нагорным. Подарки несли дорогие. На пакетах было написано «Санахант» (магазин в ста метрах от Кабмина и верховной Рады, где скупаются разные богатые люди). Девочка во время полуторачасового мероприятия вела себя очень спокойно: стойко переносила вспышки, смотрела в объективы камер.