С женщины Ахметова сняли порчу (ФОТО)

Народный депутат от Партии регионов уикенд проведет в Крыму. Она выиграла спа-выходные в комплексе премиум класса Respect Hall Resort Hotel. Маргарита Сичкарь вместе и Олегом Немировским построили у подножья горы Ай-Петри персональный курорт национальной элиты. А в среду вечером они пригласили самых близких знакомых на презентацию своего нового проекта. Там же и разыгрывали призы, среди которых были три релакс-путевки на выходные. Маргарита Сичкарь своей рукой вытянула с прозрачного аквариума визитку с именем Елены Бондаренко и вручила нардепу сертификат на поездку. От выигрыша у бывшего пресс-секретаря Бориса Колесникова Елены Бондаренко улыбка не сходила с лица. «Вы не поверите, но я впервые выиграла в лотерею», - рассказала госпожа Бондаренко. Таким образом, можно сказать, что Маргарита Сичкарь сняла порчу с Елены Бондаренко и дала старт ею фарту. На этом везение Бондаренко в тот вечер не закончилось. Она вышла во второй тур караоке-ринга. «Елена Бондаренко любит петь», - уверенно заявила Маргарита Сичкарь и пригласила нардепа поучаствовать в конкурсе. В первом туре политик исполнила «Червону руту», а с песней «Вместе весело шагать по просторам» сошла с дистанции. Весь вечер гости пели, ели и веселились. Среди будущих VIP-клиентов нового курорта Respect Hall Resort Hotel будут гости презентации Юрий Кот, Алексей Дивеев-Церковный, Елена Бондаренко, Еллина Лебедева – компания Nokia, Ивана Милай, группа «Черный шоколад», Монро, Евгения Власова, Хеликов Ростислав – продюсер, Александр Клименко – художник, Кивалова Татьяна и другие. Следует отметить, что пока что в Украине нет аналогов подобных этому строению. Ансамбль состоит из жилого комплекса, 3-уровневого отеля, wellness-центра с крытым и открытым бассейнами. Также есть ресторан, бары, теннисные корты, персональная канатная дорога, подземный паркинг, летний кинотеатр, детская площадка и 4 карты благоустроенного пляжа в Мисхорском парке. И даже личный самолет на 9 персон, который доставит клиентов с любой точки страны.