Откровения охранника Тимошенко

Бывший охранник Юлии Тимошенко, работавший с ней в лихие девяностые годы, рассказал о замашках своей хозяйки-фирмачки в интервью. Приводим ниже самые характерные отрывки: – Не помню, чтоб орала. Вообще повышать голос в фирме было не принято. Разговоры велись тихо. Люди увольнялись тихо, без конфликтов. Могла поставить на место взглядом. Если у нее плохое настроение, старались не заходить – потому что жесткость еще та. Дожидались, чтобы улыбалась… Иногда сердилась – это было видно, но не позволяла эмоциям управлять собой. – Расскажу случай. У нас трудилась бригада сантехников. Один товарищ к часу дня успел набраться. И в этот момент попался Юле на глаза. Она рассердилась и сказала: «Уберите его отсюда». Телохранитель команду понял буквально и вырубил выпивоху. Меня вызвали немедленно. А телохранитель взял того беднягу за ногу и оттащил за угол. Когда Юля увидела лежащего бездыханного сантехника, даже испугалась – думала, перестарались. Но он через сорок минут пришел в себя. Неделю на работу не выходил. Потом никаких претензий не было. Во всяком случае, больше никто не бухал. – Однажды на объекте работали кинологи. И вдруг Юля заходит, а собака рванула на нее. Все были в шоке, думали, псина порвет. Нет. Собака остановилась, а Юля даже шаг не замедлила! – Однажды ее телохранитель тренировался, закрыв глаза. Был выходной. Юля в это время находилась в кабинете. А он то ли не знал, то ли забыл об этом. В здании был такой полукруглый поворот, и охранник на повороте с закрытыми глазами руками махал. Вошел в свой транс, руку выкидывает как бы в ударе. И в этот момент она выскочила из своего кабинета и прямо из-за угла нарывается на него. Представьте, эта выставленная рука вперед, метившая ей в голову... Я чуть не умер от ужаса: а если бы кулак пришелся по голове, мог быть летальный исход! Но она, не останавливаясь, его кулак обогнула и побежала дальше. Он открыл глаза, почувствовав какое-то движение. Посмотрел, ничего не понял, продолжил занятие. – Она всегда выглядела хорошо. Открытый лоб, волосы аккуратно за уши закладывала. Бывало, паричок надевала. Спокойно относилась к своей внешности. Знала, что выглядит хорошо. Все мужчины, которые ее окружают, зависимы от нее. Но, когда она шла, покачивая бедрами, знаете, всех качало! У нее манеры гейши… Ну, как женщину я ее не хотел. Но она нравилась мужчинам. Все ее называли «наша умничка». Все очень бережно к ней относились. – Она всегда ездила с личным водителем. Про него поговаривали... Если бы была ревность, уволили бы водителя. Но ничего не было. Скорее всего, молва о романе – пустой треп, сплетни.