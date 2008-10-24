По Бережной «плачет» Greenpeace

Народный депутат Ирина Бережная в своем гардеробе имеет не одно меховое изделия. Это она продемонстрировала на показах UFW. В первый день регионалка пришла в длинном белом пальто из ламы. Потом темно-зеленое платье она украсила жилетом из соболя. Первую же шубку Ирине мама привезла с Италии. Это была голубая норка, цвета джинсы. Теперь же Бережная заказывает мех отечественных производителей. Изделия, в которых Ирина Бережная появлялась на Сезонах мод, для нее специально сделали украинские дизайнеры под марко LUVI. «У меня достаточно меха в шкафу, мне хватает, - отвечает госпожа Бережна на вопрос, много ли у нее шуб. - Два года назад у меня была шуба с шиншиллы, но этот мех очень плохо носится», - говорит нардеп. Естественно, напрашивается вопрос, не жалко ли ей убитых зверушек. «Жалко конечно, я же нормальный человек. Но от того, что я перестану их покупать, их не перестанут убивать, - объясняет регионалка. - Если посмотреть глобально, то надо отказаться от кожаной обуви, отказаться от мяса». Что она однажды и сделала. Год Ирина Бережная была вегетарианкой, но потом поняла, что все это не правильно. Сейчас, как и все нормальные люди, и мясо кушает, и норковую шубу носит. А надо будет, то и движение Greenpeace поддержит. Она же публичный человек, и все что не делается - делается только на позитивный имидж. Кроме нее, кстати, в парламенте есть еще одна регионалка - любительница меха. Анна Герман не так давно приходила на работу в блузке с меховыми рукавами