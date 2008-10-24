Стецькив ездит в Германию пить пиво

Еще во времена Майдана Тарас Степанович часто ходил пить пиво вместе с друзьями-политиками. В процессе излияний обычно обсуждался прожитый день и формировался план на следующий. - Собирались не в каких-то элитных клубах, а в обычных кафешках или пабах возле площади Незалежности. Политики - не небожители, а такие же люди, как все. До сих пор собираемся, если есть возможность. И дискуссии ведем, и отдыхаем, и футбол смотрим. Правда, сейчас реже, чем хотелось бы. Обычно мы собираемся вчетвером - с нынешним главой МВД Юрием Луценко, вице-спикером Николаем Томенко и депутатом Владимиром Филенко,- рассказал газете «Факты» депутат. На празднике пива «Октоберфест», который проходил в Германии, он побывал уже во второй раз. В этот раз купил себе бокал, баварскую шляпу и проникся впечатлениями -Официантки, одетые в национальные костюмы, демонстрируют настоящие чудеса! Одна такая барышня может принести клиентам за один раз до двенадцати литровых бокалов пива! Как это у них получается? Секрет еще никто не разгадал... Но само зрелище потрясающе: атмосфера, песни, количество людей - Люди, сидящие в палатке, а их бывает порядка пятнадцати тысяч, все вместе встают и начинают петь! Там чувствуешь дух народа, который сам создал государство. По словам депутата, если бы в Украине подобное мероприятие проводилось на таком же уровне, то оно было бы самым популярным в стране.