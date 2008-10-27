Больше всего Янукович не любит…выборы

Похоже, вопрос о нарядах премьер-министра все-таки задел его за живое, поскольку на этой неделе он вновь поднял этот вопрос: «Вместо того, чтобы эффективно работать, она (Тимошенко) демонстрирует все время Украине свои моды и свое красноречие… Этот спектакль уже давно надоел!». И добавил: «Говорят они очень много, красиво - заслушаешься! Выступают как народные артисты, но от этого стране не легче, они все время страну втягивают в конфликт». В своем отношении к выборам Виктор Федорович предстал настоящим фаталистом: «Я, наверное, их не люблю больше, чем кто-либо в этой стране. Они просто у меня, как говорят, сидят в печенках! Но никуда от судьбы, как говорят, не денешься. Эти выборы нужны, потому что нужно остановить окончательное уничтожение нашей страны, нужно убрать от власти эту лживую команду». О том, что же будет после прихода его политической силы к власти, господин Янукович рассказал на примере нынешнего министра образования и науки Ивана Вакарчука: «Как только мы придем к власти, во-первых, я, как говорят, метлой вымету этого министра Вакарчука…». Напомним, такую судьбу министр заслужил тем, что заставил школьников на восточной Украине сдавать тесты на украинском языке – что, по мнение Виктора Януковича, является «издевательством». Интересно, надолго ли пришел в риторику регионалов образ метлы? И, наконец, «жемчужина» этой недели – очередной вклад в копилку знаменитых оговорок Виктора Януковича. Выступая на одесской конференции своей партии, лидер ПР хотел сослаться на одесского писателя Исаака Бабеля, но перепутал его с немецким социал-демократом Августом Бебелем: «Я хочу привести эту фразу одного из героев Бебеля: «Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор - есть с чего посмеяться». И вправду, есть. Что не замедлила сделать пресс-служба БЮТ, которая в своем заявлении призывает «поклонника творчества «Ахметовой», «Гулака-Артемовского» и «Исаака Бебеля» отвлечься от любимых мастеров пера, прервать предвыборный тур и немного поработать на Украину». А что же сама Юлия Тимошенко? Похоже, абсолютное спокойствие царит, как раз, в самом центре тайфуна. Отповедь премьер-министра была строга, лаконична и несколько неожиданна: «Мы занимаемся делом. А политика пусть живет отдельной от меня и Кабмина жизнью». Что это: высшая мудрость или безумный эскапизм? Как говорили классики: история нас рассудит…