Президент подарил девушке машину

На выходных отмечали 45-летие федерации биатлона Украины. Праздновали сие торжество в концерт-холе «FreeДом» в минувшее воскресение. Спортсмены, бизнесмены, политики собрались поглядеть на вручение дебютной всеукраинской премии «Золотая десятка биатлона». Пока президент НОК Украины Сергей Бубка вместе с президентом федерации Владимиром Брынзаком награждали, в зале за ними наблюдали другие VIPы. Например, пришел на праздник экс-народный депутат и президент федерации баскетбола Украины Александр Волков. Был тут еще один президент, только федерации футбола, по имени Григорий Суркис. И не обошлось без народного депутат Украины Николая Томенко. Как известно, он любит многие виды спорта: и в теннис играет, и в футбол, и в гольф. Теперь, видимо, решил увлечься биатлоном. Все номинанты «десятки» получили от «президентов» подарки. А Григорий Суркис и вовсе подарил новенький автомобиль биатлонистке Елене Петровой.