Как закрывали 38-ю «Молодость»

Нынешний фестиваль проходил с 18 по 26 октября. В его рамках были показаны около 300 фильмов в трех конкурсных и свыше двадцати внеконкурсных программ. В воскресение вечером 38-ой кинофестиваль торжественно закрыли. Церемония прошла в национальном Дворце «Украина». На мероприятие приехал американский актер Арманд Асанте, который и являлся главой жюри. Жерара Депардье, как в прошлом году, в Украине не было. Также не пришел и президент Виктор Ющенко. Однако, помочь с вручением призов пришли первая леди страны Катерина Ющенко и киевский мэр Леонид Черновецкий. Последний вручил приз в размере 10 тысяч гривен фильму Александра Балагуры «Крылья мотылька», который был назван лучшим в рамках показов внеконкурсной программы «Панорама». Кстати, когда мэр поднялся на сцену, публика ему громко аплодировала, и практически после каждого сказанного им предложения народ хохотал. Мэр пришел не один, вместе с ним в зале сидел его заместитель Виталий Журавский. Среди остальных «селебрити» можно назвать российскую актрису Аллу Демидову, журналиста Юрия Макарова, светскую леди и супругу футболиста Шовковского Ольгу Аленову и телеведущую Наталью Розинскую.