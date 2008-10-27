Кильчицкая отказалась платить

Свой первый миллион заместитель киевского мэра заработала еще в банке, занимаясь недвижимостью и ценными бумагами. Но богатым человеком она себя почувствовала, лишь, когда не постеснялась проверить счет в ресторане и отказалась платить за то, что не заказывала. «Я и до того часто питалась в ресторанах, но не было внутренней уверенности пойти на то, чтобы кому-то указать на лишнюю пятерку в счете. Понимаете, я могу подарить кому-то 100 или 1000грн, много денег трачу на благотворительность для конкретных людей, но меня расстраивает, если меня на ровном месте пытаются обмануть. Считаю себя не богатым, а лишь хорошо обеспеченным человеком», - говорит Кильчицкая. Зато когда она узнала от домработницы, что десяток яиц стоит уже 10 грн, заметила, что ее бюджет стал другим. «Если миллиардер потеряет $200 млн., у него не поменяется качество еды, брэнды одежды, марки автомобилей и места отдыха. Ему просто будет досадно, и это отразится на его «эго». И я бы не назвала это катастрофой по сравнению с людьми, у которых доход 1000 грн, а они вместо 600 грн на еду теперь будут вынуждены тратить 800». И, несмотря на то, что у Кильчицкой сейчас все хорошо и она планирует быть в хорошей физической форме с помощью кик-боксинга, тренажерного зала и диеты, вернутся на работу, а потом баллотироваться в Верховную раду, кое-что ее беспокоит. «До выборов, во время и после, мой телефон постоянно на прослушке. Это очевидно. И я передаю им приветы. Во всех управлениях, которые я курирую, были проверки правоохранительных органов. И проверяли не городские милицейские структуры, а министерские. Причем говорили, что «пока не накопаем на возбуждение уголовного дела, не уйдем». Тащить на допрос или обещать «засадить» меня невозможно. Я по образованию юрист и знаю законы. Мы обращались в суд, и во многих случаях решения были в нашу пользу», - рассказала читателям «Газеты по-киевски» Ирэна КИльчицкая.