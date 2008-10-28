Тимошенко ходит на примерки по ночам

Политики, их жены, особенно первые люди страны, всегда очень тщательно относятся к своему внешнему виду. Во многих случаях одежда – это неотъемлемая часть их работы.А ведь есть люди, которые тщательно продумывают каждую ниточку, в которую будут облачены потом VIP-тела. Например, стилист Анжела Лисица одевает в основном звезд, а вот одежде от Лилии Пустовит: отдает предпочтение Виталина Ющенко. В ее гардеробе около 60 различных вышиванок, многие из которых были пошиты на заказ мастерицей из Западной Украины. Также дочь президента, как впрочем и ее отец, любят наряды от Олеси Телиженко, которой удается удивительным образом сочетать современные формы с традиционным украинским мотивами. Благодаря этому критики уже успели окрестить ее стиль этномодерном. Носит ее одежду и Раиса Богатырева. Львовский дизайнер Роксолана Богуцкая одевает Оксану Билозир, жен известных дипломатов, политиков, министров... Но самая именитая ее клиентка — супруга Президента Украины Катерина Чумаченко-Ющенко. В костюмах Роксоланы она была, когда ее муж принимал инаугурацию, на прошлом Дне Независимости Украины, когда Виктор Ющенко проводит президентские приемы в Мариинском дворце… И именно на ее костюмы у дизайнера уходит больше всего времени. «Мы часто работаем с элементами ручной работы, а такие вещи быстро не делаются. Больше трех месяцев мы делали костюм для Катерины Михайловны на День Независимости Украины: расшивали шелковой гладью. Сперва делали эскизы, прорисовывали все малейшие детали, потом это переносили на кальку, с кальки – на ткань. Начали расшивать в начале лета и закончили в августе. Если речь идет о платье или костюме на конкретное событие, то обговаривается, что это за событие. Тогда я думаю, как это должно быть, рисую эскизы и рассказываю ей, какой где будет цвет и все остальное. Она, как правило, говорит, что я лучше знаю, и только приходит на примерки», — пояснила Роксолана. Айна Гассе имеет доступ к самому известному VIP-телу Украины- Юлии Тимошенко, поэтому, когда она представила в этом году в Милане свою коллекцию Pret-a-porte de luxe сезона «осень-зима 2008-2009», организаторы выпустили открывать и закрывать показ обладательницу титула «Мисс Италия-2004» Кристинау Кияботто. Она вышла с косой на голове в стиле Юлии Тимошенко. Но самым ярким нарядом за время ее сотрудничества стал костюм, в котором Юлия Владимировна ездила на прием к Владимиру Путину. Примерки у Юлии Владимировны проходят почти всегда во внеурочные для Айны часы. А также премьер-министр и там играет руководящую роль: «А как иначе? Ей носить. Я рисую эскизы, предлагаю ткани и материалы, а она уже выбирает. Но чаще всего соглашается. Иначе мы бы не работали вместе», — считает Анна. Дизайнер отмечает, что при этом Тимошенко очень деликатна. Она никогда не выходит из себя, и если ей что-то не нравится, просто отмечает, что изменить.