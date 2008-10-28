Рудьковский не дает «на чай», утверждает "Комсомолка"

Богатые и знаменитые любят роскошную жизнь, при этом переплачивать за комфорт и сервис не спешат. Они считают каждую копейку, имея при этом миллионы. Например, Ирэна Кильчицкая почувствовала себя богатой, когда «не поленилась» проверить счет в ресторане и поняла, что ее хотели просто «развести». Хотя уверяет, что может отдать не малую сумму на благотворительность. Другое дело Николай Рудьковский. Социалист любит пошиковать: когда душа пожелает, летает во Францию и Японию, ездит на крутых тачках типа Aston Martin Vanquish, устраивает шумные гулянки с девушками и питается в дорогих ресторанах. В общепитах экс-министр транспорта «вредный и очень требовательный: то блюдо ему слишком горячим кажется, то, наоборот, чересчур холодным. А если подойдешь, чтобы убрать грязную посуду, жди взгляда с упреком», - рассказывает официант одного из самых престижных ресторанов Киева, пишет «КП в Украине». Из публикации "КП" можно судить, что после окончания трапезы от недовольного обслуживанием клиента Рудьковского щедрости не жди. Вместе с тем пресс-секретарь Николая Рудьковского Виктория Бутенко утверждает следующее: "После публикации в "Комсомолке" мы даже пытались найти «недовольного» официанта. Оказалось, что в последние полтора года в ресторане сотрудника с таким именем не работал. А журналистка КП лично Николая Рудьковского там не видела. Николай Рудьковский в еде не привередлив: любит зеленый чай, овсянку, творог, фрукты. В командировке может не кушать целый день. В студенческие годы Николай Рудьковский сам подрабатывал официантом, так что знает эту работу как никто другой. Поэтому всегда оставляет достойную сумму на чай". Молодая девушка, которая работала «под прикрытием» помощницей официанта в одном элитном столичном ресторане рассказала, как ходит покушать регионал Дмитрий Табачник. «Табачник сидел за последним столиком спиной ко мне и, жестикулируя, рассказывал что-то своему собеседнику. Я медленно убирала с соседнего стола грязные салфетки и косилась в сторону политика. Его стол был накрыт щедро: изысканное мясо, дорогой крем-суп из шампиньонов, салат «Цезарь». К моему приходу гости почти закончили трапезу. Когда тарелки унесли, они развернули на столе большой лист бумаги с проектом какой-то многоэтажки. Склонив головы поближе друг к другу, мужчины тихо спорили, показывая что-то на объекте. В один момент я не выдержала и попробовала подкрасться ближе, но Табачник сразу поднял глаза, в которых звучал вопрос: «Чего надо?» Вспомнив грозного охранника, я улыбнулась и ушла».