Как звезды тужились на унитазе! (ФОТО)

Кажется, Маргариту Сичкарь поперло! После того, как она представила свой новый проект Respect Hall в Ялте, в столице жена карпатского футболиста Ващука открыла очередной общепит. Понедельник для тусовочной «элиты» Киева начался с праздничного салата «Оливье» и «Винегрета» в честь открытия ресторана «Коммунальная квартира». Правда, этих самых гостей пришло столько, что огурчику не было где упасть с того самого стаканчика водочки, которым их угощали. Сичкарь любит еще придумывать развлечения для приглашенных, чтобы презентации не были банальными и скучными. Поэтому, «изюминкой» вечера стали крышки для унитазов и фотосессия звезд на них. Всем известно, что в коммунальной квартире каждая семья имела свою крышку, поэтому Марго попросила своих гостей прийти именно с этим важным гигиеническим атрибутом. Звезды, среди которых были преимущественно певцы и дизайнеры, так увлеклись процессом, что не отказали себе в удовольствии не только подарить крышки, но и публично присесть на унитаз.