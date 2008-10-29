Президент носит обувь на платформе!

СМИ и общественность не устают подначивать президента Франции Николя Саркози. То припишут ему роман с супругой подчиненного, то обретет популярность кукла-вуду, изображающая Саркози. На этот раз итальянское издание La Stampa раскрыло новую пикантную подробность из личной жизни президента Франции. Точнее, из его личного гардероба. Оказывается, Саркози, обладающий не слишком высоким ростом, заказывает специальную обувь, которая позволяют ему стать значительно выше. По данным газеты, у Саркози есть так называемый "zapatero" — обувщик, который присылает ему из Севильи (Испании) совершенно особенные ботинки с невидимой вставкой, позволяющей увеличить рост. Поставщиком такой обуви в Европе является компания Masaltos ("Выше" по исп.), которая продает ботинки и туфли фабрики Bertulli. Итальянские журналисты замечают, что у Masaltos много низкорослых клиентов среди сильных мира сего, голливудских звезд и просто известных людей — всего более 50 тысяч клиентов и годовой оборот в 800 тысяч евро. Туфли от Bertulli с секретом стоят от 99 до 250 евро, всего 67 моделей, их заказывают по e-mail и получают дома экспресс почтой. Уже сейчас на сайте компании-поставщика можно посмотреть новую коллекцию осень-зима и приобрести понравившуюся модель. La Stampa утверждает, что спецобувь добавляет к реальному росту Саркози целых 9 см. Но на сайте поставщика Masaltos есть модели не выше 7 см. Вероятно, для президента Франции, на правах высшего должностного лица, создают эксклюзивные модели. Однако же, при росте 168 см президент Франции еще не самый низкий из руководящих нынче глав государств. Ниже Саркози президент России Дмитрий Медведев — 162 см. Примерно такой же рост и у главы Северной Кореи Ким Чен Ира.