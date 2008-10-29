Олигарху Пинчуку «не хватает» земли в центре Киева

Еще несколько месяцев назад Виктор Пинчук заявлял, что проект этого музея уже готов и уже определенно место на берегу Днепра для него. Но сейчас все не так: «Я пригласил ведущих мировых специалистов, чтобы они дали экспертную оценку перед началом строительства. Они сказали, что место, конечно, красивое, но, на их взгляд, такой объект должен находиться только в центре Киева», - говорит меценат. Сейчас он занимается тем, чтобы появилась нужная для музея земля. При этом он гарантирует вот что: «ни одного квадратного миллиметра площади не уйдет на коммерческие цели. Мы построим лучший музей современного искусства в Восточной Европе, и люди со всего мира станут приезжать в Киев ради работ, которые можно будет увидеть только здесь». Об искусстве украинский олигарх готов говорить часами. Также он любит его приобретать. На прошедшем в сентябре крупнейшем аукционе работ Дэмьена Херста, поставившем рекорд Sotheby’s по продажам работ одного художника, державшийся с 1993 года, Пинчук также кое-что приобрел. Но не для собственной коллекции. Эти приобретения он собирается показать киевлянам весной. И как оказалось, не один в нашей стране приобрел произведения художника, стоимость которых начинается от 1 миллиона евро. «Я знаю еще как минимум двух украинцев, которые приобрели себе работы. Знаю, потому что они звонили мне и консультировались. И я очень этому рад — это означает, что современное искусство потихоньку приходит в Украину», - говорит Пинчук. При этом про сохранение культурного облика города муж дочери экс-президента Кучмы говорит так: «Жажда наживы у людей сильнее, чем любовь к городу. Вот мой пессимистический прогноз: ускоренно будет продолжаться первичное накопление капиталов любой ценой, постараются «распилить» все, что можно и только потом остановятся и задумаются». Но есть и радостная новость. Следующим летом Пинчук обещает очередной благотворительный концерт на Майдане.