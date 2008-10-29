Черновецкий продает коммунистическую «Чайку»

Киевская мэрия собирается в ближайшее время провести аукцион по продаже элитных служебных автомобилей. На аукцион будут выставлены несколько автомобилей заместителей главы КГГА марки "Toyota Camry". Кроме того, желающие смогут приобрести такие раритетные автомобили как "Чайка", на которой ездил первый секретарь ЦК Компартии УССР с 1972 по 1989 годы Владимир Щербицкий. Средства от проведенного аукциона пойдут на выполнение социальных программ. Купить "партийное" авто лично для себя изъявил желание сам мэр. "Я буду учавствовать в аукционе по "членовозу",который принадлежал покойному Щербицкому. Эта большая черная машина, на которой ездили только члены ЦК", - заявил Черновецкий. При этом мэр добавил, что будет "драться" за "Чайку" до последнего! Однако, всем своим замам он запретил учавствовать в аукционе. Ранее мэр Киева Л.Черновецкий призвал чиновников отказаться от дорогостоящих служебных автомобилей с целью сокращения бюджетных расходов на управленческий аппарат. Интересно, на чем же ездят сами столичные мужи?! Мэра Киева возит авто за полтора миллиона евро! «Майбах» Черновецкого сопровождает охрана на Мерседесе-кубике. Зампред КГГА Ирэна Кильчицкая предпочитает большой размер в виде черного «Хаммера». Но кроме внедорожника у нее еще есть "Бентли" и "Порш". Секретарь Киеврады Олесь Довгий предпочитает BMW. Еще в прошлом году он ездил на синем "BMW-745" за более чем 100 тыс. долларов. И пока «космический» мэр всех киевлян продает раритеты, его коллеги-чиновники покупают шикарные авто за «космические» цены. Например, в собственности ОАО «Киевгаз» находится Lexus LX 570 за 700 тысяч гривень, поскромнее - Lexus LS 460 L стоимостью 590 тысяч гривень у коммунального предприятия Киевского областного совета «Автохозяйство», пишет «столица-Главред». Появится новый автомобиль и в Управлении государственной охраны. Там ждут на Audi А8 4,2 Langversion quattro за 650 тысяч гривень.