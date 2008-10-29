Как Розинская взяла в рот банан (Шокирующие фото!)

Личность Наталии Розинской весьма яркая на нашем отечественном тусовочном олимпе. Возможно, из-за того, что телеведущая частый гость разноплановых светских мероприятий. Открытия бутиков, ресторанов, выставки в галереях, концерты мировых звезд – не обходятся без Наталии. Можно просто сказать – Розинская-вездесущая. И где бы не появлялась блондинка, жди каких-то новых представлений с Розинской в главной роли. О последнем «показе» подружки «цыганского» барона и невесты шведского - (читайте ниже – Ред.) мы просто не можем не написать, то есть показать! Среди множества гостей на «унитаз-пати», которое устроили в понедельник вечером рестораторки Марго Сичкарь и Виола Ким, была и телеведущая Наталия Розинская. Нет, на унитаз присесть при всех Розинская не рискнула. Видать, это было слишком банально для красивой блондинки - делать как все. Она отличилась за столом. Правда, Наталию заинтересовал не праздничный салат «Оливье». В руки Розинской попался … банан. С каким наслаждением Розинская кушала этот экзотический фрукт – это надо видеть! Или, другими словами no comments, смотрим! После такой картины, можем себе только представить, как к примеру, в следующий раз на какой-то пати Наталия Розинская будет пить коктейль «Бандитос». Делается он так: девушку водружают на барную стойку в коленопреклонненой позе (гусары - молчать!!!) Бармен взбирается на стул рядом. Притушен свет, музыкальное сопровождение - что-то зажигательное, а-ля латино (Кубу Наталия Розинская любит!). Далее в приоткрытый рот девушки вливается сразу из двух бутылочек что-то крепко-алкогольное, на основе текилы. Глотать не разрешается без дополнительной "команды". Потом бармен берет четвертинку лимона, и выжимает сок в «коктейль», при этом лимон находится между губами бармена… А потом все танцуют на барной стойке! Было бы интересно посмотреть на Розинскую в этой роли! Эх, видел бы эту картину жених Розинской - шведский барон. По словам Наталии, иностранец еще в мае ей сделал предложение. Случилось это в одном из самых романтических мест мира – в ресторане на Эйфелевой башне. Но она пока в раздумьях. Ну не может же телеведущая социальной программы покинуть Украину, когда в стране политическо-финансовый кризис! Интересно, «бедный» барон до сих пор в ожидании своего белокурого счастья?..