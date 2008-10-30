Встречайте Кличко на Подоле!

Не так давно Владимир (почему-то именно он, а не его брат-политик Виталий) вошел в рейтинг популярности одного украинского журнала. В этом рейтинге - сорок киевлян, без которых столица не возможна. Несмотря на то, что Владимир вместе с семьей оказался в Киеве лишь в 1985 году, когда ему было 9 лет, он считает себя киевлянином, а город родным. «Отец был военнослужащим, поэтому мы много переезжали. А родился я в Казахстане. Оттуда мы уехали в тогдашнюю Чехословакию и жили в Праге, а потом уже переехали в Киев», - рассказывает боксер. Тогда семья жила в бывшем Железнодорожном районе, около Севастопольской площади. Дом находился недалеко от школы №69. Знакомился Владимир с городом с помощью друзей, а старший брат - Виталий и вовсе работал экскурсоводом. Это помогло узнать много интересных мест столицы. Переезжать же спортсмен не собирается. « Менять место жительства я не собираюсь. Я провожу много времени в командировках и тренировочных лагерях, и чувство дома у меня иногда возникает в том же Нью-Йорке, но в душе я все равно остаюсь украинцем». А вот сегодня его самое любимое место в древней столице – это Подол. Говорит, ему нравится энергетика района и достопримечательности. Владимир утверждает, что его можно встретить в этих местах. При этом советует: «Если хочется прогуляться, то я бы еще порекомендовал Печерск, парк Славы. Оттуда хороший вид на левый берег и на Днепр. Для прогулок, конечно же, мест в Киеве очень много. По Днепру можно заказать «поплавок». Это такой маленький кораблик, где мне нравится совмещать трапезу с прогулкой. Да и вообще люблю смотреть на Киев с Днепра»