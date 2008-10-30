Жену президента принимали в степи

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» и одновременно первая леди Украины Катерина Ющенко встретилась с лидером ливийской революции, полковником Муаммаром Каддафи. Они обсуждали сотрудничество в сфере образования, медицины и культуры. Однако, сей прием состоялся не в обычном здании, где принято размещать резиденции, а в поле. Дело в том, что резиденция Каддафи под названием «Азизии» находится прямо посреди степи. Дорог нет, поэтому кортежи гостей едут по сухой траве. На территории резиденции гуляют козы, ослы и прочие полезные животные. Посреди этой красоты стоят две большие палатки: в одной ливийский лидер ночует, а в другой принимает гостей. Во второй (на фото) нет ни туалета, ни тем более кондиционера. Так что жара стоит жуткая, ведь дневная температура в Ливии около 30 градусов. Что же делать гостям Каддафи, когда от жары на лбу выступают капельки пота? Хозяин об этом позаботился: на столе для переговоров – две красивые коробки с салфетками. Вытирайтесь, пожалуйста. Еще один неизменный предмет на столе: пучок веток местного растения – саксаула. На фото, где Катерина Ющенко изображена вместе с Кадаффи, газета «Блик» даже рассмотрела следующие предметы: 1. Салфетки для вытирания пота; 2. Ветки саксаула для обмахивания; 3. Телефон; 4. Телевизионный пульт; 5. Карандаши и маркеры; 6. Солнечные очки Каддафи; 7. Очки и футляр для них; 8. Документы; 9. Ионизатор воздуха Говорят, когда в гости к Каддафи приезжал Владимир Путин, то ливийский лидер ему сказал: «Когда вам станет жарко, то берите с моего стола эти веточки и обмахивайтесь». То же самое случилось и во время встречи Каддафи с первой леди Украины Екатериной Ющенко. Перед ней лежали такие же веточки.