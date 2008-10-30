У депутата Януковича жирное лицо

Ирина Акимова в Верховной Раде недолго, всего год, но своей излюбленной прическе – варианту молодежного карэ – не изменяет уже довольно долго. Разве что три года назад она стриглась гораздо короче, особенно на затылке. Но статус депутата придал прическе более серьезный и консервативный вид, хотя челка до бровей по-прежнему выглядит моложаво и озорно. Следует заметить, что парикмахера Ирине Акимовой следовало бы посещать как можно чаще. Ибо отросшие волосы скрывают самую красивую черту лица политика – брови. Их стремительный взлет придает лицу Ирины Михайловны неповторимую «изюминку». Одевается Ирина Акимова довольно стандартно, хотя и очень добротно. Она явно не претендует на законодательницу мод в парламенте, и поэтому не экспериментирует со стилями. Явных цветовых предпочтений в ее нарядах также не прослеживается. Она может появляться в белом, розовом, голубом, сером. А вот обожаемые многими политиками черные костюмы она надевает нечасто. При этом, нельзя сказать, чтобы Ирина Акимова пренебрегала классикой – но, скорее всего, ее черный костюм будет украшен различными узорами либо аппликациями. Аксессуары Ирины Акимовой также довольно типичные для избранного ею стиля. Из украшений у нее всегда либо жемчужное ожерелье, либо цепочка с небольшим кулоном, иногда – брошь. Кольцами и сережками она не злоупотребляет. Макияж политика также довольно сдержан. Ирина Акимова всегда подводит глаза и губы, но не любит агрессивных броских цветов. А вот пудрой Ирине Михайловне можно было бы пользоваться почаще, чтобы скрывать жирный блеск на лице. Ее маникюр тоже под стать макияжу – всегда в светлых, и слегка перламутровых оттенках. Ирина Акимова носит очки, однако явно их не коллекционирует. У нее несколько пар очков, все – примерно одной формы: прямоугольные с закругленной оправой. Оправа и дужки легкие, металлические и неброские – и совсем не оттягивают внимание от «фирменного» взлета бровей.