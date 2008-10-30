ШОК: на Ляпиной оказался живот весом в 150 кг!

Народный депутат Украины от БНУНС Ксения Ляпина поделилась своими ощущениями от вчерашней драки депутатов в стенах Верховной Рады. Предыстория этого события такова. Вчера Ксения Ляпина представляла законопроект, предлагавший внести изменения в бюджет и выделить деньги на проведение досрочных выборов в парламент. После этого и началось… «Как женщина я чувствовала ужасное отвращение, когда это чудовище 150-килограммовое налезло на меня своим животом и материлось над ухом. Вот это я хорошо прочувствовала», - сказала она. При этом она поделилась своими воспоминаниями от посещения завода и сравнила ощущения с теми, которые она испытала в стенах парламента: «Знаете, такое даже не на каждом заводе увидишь! Там мужчины, конечно, могут свое крепкое словцо сказать, но не при женщине. Они себя уважают. А тут депутаты, народные избранники, матерятся при женщине и ведут себя, как макаки. Ужасно!», - возмутилась народный депутат.