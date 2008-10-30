Раскрыта «тайна» часов Кириленко!

VIP ошибся: У главы фракции НУНС часы не Vacheron Constantin и даже не Patek Philippe…
Написав недавно об обновках народных депутатов, VIP «чуть-чуть» ошибся на счет часов Вячеслава Кириленко, за что и приносим ему свои извинения. Тогда мы написали, что глава нунсовцов в парламенте носит наручник фирмы Vacheron Constantin за 8-12 тыс. евро. Ну, перепутали малость, с кем не бывает… Кстати, мы наоборот порадовались тогда за Кириленко, ведь Vacheron Constantin носит, например, самый богатый человек Украины, народный депутат Ринат Ахметов. Ранее в прессе не единожды звучало, что Кириленко предпочитает хронограф Patek Philippe. К слову, этот же бренд любит носить, например, культурный меценат и зять президента Кучмы Виктор Пинчук. Да и сам Леонид Данилович носит часы Patek Philippe. Как же мы ошибались! Оказывается, часы Вячеслава Анатолиевича даааалеко не такие элитные, как это нам почудилось. Это и не Vacheron Constantin, и даже не Patek Philippe. Как удалось узнать VIP, на самом деле Вячеслав Кириленко носит часы некой фирмы Revue Thommen серии Gold. Корпус часов сделан из нержавеющей стали c золотым напылением толщиной 10 микрон и крепится на ремешок черного цвета из натуральной кожи. Циферблат с римской нумерацией защищен сапфировым стеклом. В рекламе этих часов значится, что их обладатель «деловой мужчина, способный сказать свое веское слово на любых переговорах, презентациях и общественных мероприятиях». Найти, сколько же стоят часы Вячеслава Кириленко, было не так уж просто. На большинстве интернет-сайтах модель представлена, но цена по причинам отсутствия товара в наличии, не установлена. Российские же интернет-продавцы предлагают купить часы Revue Thommen GT 1885 Classic модель 8226001 за 2150 долларов. Согласитесь, как для народного депутата последних четырех созывов и лидера парламентской фракции, часы совсем недорогие. Особенно, по сравнению с его коллегами-политиками, которые на престижности внешнего вида хронометров не экономят. Часы нардепов всегда дорогие, костюмы и обувь самых элитных брендов, мобильные телефоны - только последних моделей. Что тут говорить: Вячеславу Анатольевичу действительно удается поддерживает статус истинного выходца из народа!