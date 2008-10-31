Предки Королевской не умели ни читать, ни писать

Народный депутат от БЮТ Наталья Королевская родилась в Луганской области, однако ее детство прошло на острове Шпицберген, в поселке Пирамида. «Места там хоть и суровые, но удивительно красивые: северное сияние, ледники, белуги и белые медведи… . У нас была интересная школа – в одном помещении сидели ученики 1–5-го классов. Детей в поселке было очень мало, и местные жители нас всех баловали. Я просто не помню дня, чтобы у меня карманы не были забиты шоколадом и подарками. Часто рудник и все инфраструктуры закрывали, потому что в поселок приходили медведи…», - вспоминает она. В этих суровых и красивых местах отец Натальи Юрий Васильевич работал заместителем гендиректора шахты. Мама была учительницей. А о своих предках она рассказывает следующее « Один из моих прадедов был видным коммунистическим деятелем. Он не умел читать и писать, но при этом руководил заводами и колхозами. Кстати, это он посадил легендарную Пашу Ангелину за руль трактора. Другой мой прадед происходил из богатого польского рода..» Видимо, это гены. Не случайно же старший брат депутата уже давно занимает пост первого зама заместителя мэра Москвы Юрия Лужкова. Кстати, сама Наталья Юрьевна сначала получать высшее образование не хотела. Причина была простой «Сначала я хотела поступать в педагогический вуз, потом вообще заявила родителям, что не хочу учиться. Украина тогда уже стала независимой. Многие мои ровесники ездили в Польшу за товаром, торговали на рынках. Подруги, занимающиеся этим, имели возможность неплохо зарабатывать, покупать себе хорошую одежду… Но брат был неумолим: только высшее образование! В итоге по настоянию брата, который уже тогда серьезно занимался бизнесом, решила изучать экономику». Так она и стала заниматься поставками угля, металлолома и сельским хозяйством. А вот с рэкетом в те суровые времена в криминальном Луганске сталкиваться не приходилось. «Думаю, свою роль сыграло то, что конкуренты не воспринимали меня всерьез, смотрели просто как на симпатичную молодую девчонку. А вот когда восприняли, было уже поздно…»