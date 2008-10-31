Дитину бютівця в Америці носять на руках

Наш американський дім – це так званий таун-хаус у спокійному, зеленому районі Нью-Хейвена. Будинки винаймає університет. Коли ми приїхали, для життя тут було готове абсолютно все: посуд, постіль і навіть харчі на перші дні. У внутрішньому дворику – бонус для Марічки: дитячий майданчик. У День незалежності України ми повісили на будинку синьо-жовтий прапор, а пізніше позичили в друга американський і повісили поруч. Тепер це дім українсько-американської дружби. Сумуючи за українською кухнею, згадали улюблені рецепти – борщ, вареники… Тепер успішно втілюємо все це на практиці. А от із їжею в ресторанах експериментуємо: приміром, відкрили для себе ефіопську і тайську кухню. Перша – жахлива, друга – надзвичайна.Марічка – у відкриттях. По-перше, вона ніколи раніше не жила у приватному секторі, тому особливо раділа тому, що можна просто відчинити двері – і ти вже на дитячому майданчику. По-друге, в Україні Марічка не ходила до дитсадка. І цей новий досвід виявився для неї особливо приємним, вона у захваті. Мовного бар’єру, як з’ясувалося, для дітей не існує. Загалом, американські заклади для дошкільнят зовсім не схожі на українські. У Bathesda Nursery school, до якої ходить Марічка, лише одна група, в якій 30 діток віком від 3 до 5 років. Розташована школа фактично у приміщенні церкви. Всі меблі у садочку – столи, дивани, полиці, кухня – на рівні дитячого зросту. Справжній світ маленьких людей, де дорослі почуваються зайвими. Турбота про дітей колосальна: щотижня ми отримуємо щонайменше два листи зі школи, у яких вихователі пишуть про дитячі перемоги, поведінку та здоров’я малят. Один раз на тиждень – захід для батьків: спільне прибирання території, збори, ранкове чаювання. Єдиний недолік – це харчування, їжу діти мають приносити з дому. Тобто це те, що ми, звичні до гарячих страв українці, називаємо «сухом’яткою». Ну і на третьому місці у хіт-параді Маріччиних дитячих радощів, звісно ж, відкриття американського світу гіга-мега-супер-дитячих-магазинів. Де навіть у батьків дух перехоплює!..Незважаючи на те, що ми надзвичайно завантажені і графік дуже щільний, здається, що все це насправді – одна велика відпустка. Нью-Хейвен – надзвичайно красиве місто на березі океану. Близькість великої води з усіма її перевагами – пляжами, корабликами, чайками, рибними ресторанчиками – робить життя тут легким, як морський бриз… Ми не сидимо на місці. По-перше, Нью-Йорк заманливо близько – година поїздом. По-друге, досліджуємо навколишні території: Лонг-Айленд, Нью-Порт, Клінтон… Ну а попереду в нас дві по-справжньому великі мандрівки. Флорида – це, звичайно, Дісней-ленд, мис Канаверал і, якщо вистачить сил, Сі Волд (парк морських розваг). А найголовніша поїздка призначена на День подяки: коли вся країна тиждень відпочиватиме, ми збираємося до Каліфорнії. Автомобільний маршрут, який ми вже склали, справді надихає: Лас-Вегас, Великий Каньйон, Арізона, Сан-Дієго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско… Та все це лише підготовка до найголовнішого – нашого повернення в Україну, за якою ми вже направду скучили. З нами – яскраві враження, свіжі сили та нові мрії.