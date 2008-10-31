Для Кужель и Супрун исполнили лезгинку

Накануне единственного концерта в Киеве, который состоится 16 ноября, представители легендарного грузинского ансамбля песни и танца «Эриссиони» провели мастер-класс для киевского бомонда. Презентовали грядущее шоу руководитель коллектива Джемал Чкуасели, хореограф Реваз Чохонелидзе, а также музыканты и несколько танцоров ансамбля. На встречу с грузинским искусством прибыли журналисты, телевидение, и, конечно же, сотрудники посольства Грузии в Украине. Грузинским танцорам аплодировали Илья Ноябрев, «камеди-клабовец» Сергей Бурым-Бурым, группа «Алиби». Политик Александра Кужель пришла со своими внучками. Компанию гранд-даме составила Людмила Супрун.