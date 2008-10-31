Пинчук позвал Тимошенко на меховое представление

Конечно, говорить, что ее заинтересовали двенадцать квадратов скульптора Олега Пинчука из искусственного меха с претензией на Малевича, пожалуй, преувеличение. Квадраты эти пришлись по душе Ольге Сумской, которая не пропускает светских тусовок. А Мухарский с Егоровой еще и работы кого-то из художников рекламировали. Вообще, посмотреть было на что, и на кого. Випперсоны то терялись, то сталкивались на пяти этажах Украинского дома, где проходит выставка. С одной стороны - работы более пятисот современных художников из Украины, России, Германии, Польши, Чехии, с другой – известные лица, пришедшие на эти работы посмотреть, а малоизвестные, но богатые – купить. Открывали выставку министр культуры и туризма Василь Вовкун, руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк, заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак, который зачитывал приветствие Президента. Бедному Шлапаку выставку посмотреть так и не удалось, поскольку журналисты спрашивали его то о заседаннии СНБО, то о влиянии финансового кризиса на дальнейшее развитие современного искусства. Открытие выставки совпало с годовщиной журнала "ART-UKRAINE". По этому поводу журнал опубликовал собственный рейтинг 50 самых влиятельных лиц в современном украинском искусстве, поэтому кое-кто имел возможность полюбоваться и собой на страницах журнала.