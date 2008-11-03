"Матюки" Пономарьовы, Кужель, Ступки и Ко

Похоже, вся киевская «чертовщина» выползла в свет в ночь на субботу на праздник Хелловин. Столица просто кишмя-кишела разной нечистью и … святостью. На улицах, в ресторанах, клубах можно было увидеть, например, ведьму под руку с ангелом! Одна прохожая бабушка никак не могла понять, что происходит: - Діти, а що за свято? - Хелловин, бабушка - Тю, не свято, а якийсь матюк… Погулять вышли даже те, кто крайне редко появляются на публике, например, Степан Черновецкий. Депутат Киеврады, он же сын столичного начальника, приехал праздновать «тыквенную» ночь в ресторан «Сейф». С ним гуляли и певица Нино Катамадзе, хореограф Дмитрий Коляденко, Александр Помомарьов с женой Викторией и другие. Тут надо отметить очень важный для подобных праздников момент. Хелловин чуть ли не единственный праздник, на котором без дресс-кода просто нельзя! Женщины переодеваются в ведьм, мужчины прикидываются вампирами. Это, как сказать, кто кем себя чувствует весь год - в того и переодевается. Степану Черновецкому же было комфортно в «маске» Степана Черновецкого. Другое дело чета певца Пономарьова. За один вечер Александр и Виктория побывали сразу на двух вечеринках. После «Сейфа» они отправились на вечеринку к Кате Осадчей, то есть к Джеку Воробью. В «Липском особняке» знаменитости в различных чертовски красивых нарядах гуляли со своими детьми.