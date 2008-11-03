У Тимошенко есть личный экстрасенс?!

В интервью, которое бывший соратник Юлии Тимошенко и владелец баскетбольного клуба «Черкасские мавпы» Михаил Бродский дал журналу "Публичные люди", он рассказал много интересного. К примеру, на вопрос журналиста о том, что, мол, ходят слухи, что Юлия Владимировна при принятии решений всегда консультируется с экстрасенсами, интервьюируемый это подтвердил: «Я не знаю, делает ли она это каждое утро, но думаю, что общается с такими людьми постоянно. Она во все это активно верит…. Но это – ее закрытая жизнь, и здесь мы до конца всей правды никогда не узнаем». А так как этика и политика, по его мнению, вещи несовместимые, то он рассказал в который раз об отношениях народного депутат от Партии регионов Нестора Шуфрича и премьера Юлии Тимошенко. О том, как они приходили к нему, держась за руки и о том, что эта красивая женщина использует любовь ветреного и влюбчивого мужчины. Когда –то он обещал написать об этом книгу, но что-то подзабыл о своем обещании.Но с народом делится: «А я считаю, что люди должны знать! Я их абсолютно не осуждаю как мужчину и женщину! Наоборот, я за них рад! Пожалуйста, любите друг друга на здоровье! Но только людям говорите правду! Потому что Тимошенко вечером диктует Шуфричу то, что он должен завтра заявлять от имени «Регионов»: что Ющенко хорек и подонок! А сама Тимошенко поднимается при этом и, показывая на регионалов, говорит: «Это мафия!». А потом Ющенко пытается что-то рассказывать Тимошенко! А та при этом невинно улыбается, а затем клеит прессе на брифингах, что она такая белая и пушистая и что все это проделки Балоги, который настраивает против нее президента!» А вот насчет свободы слова, в том числе в его издании «Обозреватель», Бродский сказал так: «Бесконечно свободные люди сидят в «Павловке».