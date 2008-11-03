Равнение на «бютовца» Остапа Семерака! Раз-два!

Среди украинских политиков, по мнению экспертов, молодого поколения можно выделить три карьеры, которые являются исключениям из общих правил, когда молодые люди с активной жизненной позицией и без высоко должностных кураторов сквозь продвижение партийных ступенек смогли добиться поражающих результатов. Например, «бютовец» Остап Семерак. В 1994-1996 годах он был координатором программы «Школа молодого политика» Украинского фонда поддержки реформ, бессменный руководитель которого является Виктор Пинзеник. В 1998-2002 годах Семерак уже руководил секретариатом парламентской фракции партии «Реформы и Порядок». В парламенте четвертого созыва он помогал заведовать секретариатом «Нашей Украины» Веры Ульянченко. После провал блока «Пора-ПРП» на выборах-2006 Вера Ивановна предложила Семераку должность заместителя руководителя Киевской облгосадминистрации. Когда же «Реформы» влились в БЮТ, Семерак получил 140-ое место в списке на выборах-2007, которое оказалось проходным. Пример успешной партийной карьеры с противоположного лагеря – народный депутат от Партии регионов Виталий Хомутынник. Уроженец Макеевки, молодой предприниматель Хомутынник в 1998году в возрасте 22 лет стал депутатом Центрально-городского районного совета в Макеевке, где возглавлял бюджетную комиссию. В 2000 году Виталий Хомутынник вступил в Партию промышленников и предпринимателей, а в 2002 удостоен чести быть выдвинутым кандидатом в народные депутаты мажоритарного округа № 53от блока «За Едину Украину». В декабре 2003 Хомутынник возглавил «Союз молодые регионы Украины» - молодежное крыло ПР, что позволило ему на выборах -2006 занять 15-ое место в списке. Правда, в 2007-ом Хомутынника понизили до 91-го, но одинаково заведомо проходного места. Выше всех поднялся участник «революции на граните» (студенческое голодание 1990 года на Майдане Независимости в Киеве), нынешний глава НУНС Вячеслав Кириленко. В 1992-1993 годах Кириленко возглавлял Украинский студенческий союз. В 1993-ем вступил в Народный Рух Украины, а позже стал членом президиума Центрального провода НРУ. С 1993 по 2002 также руководил Всеукраинской молодежной общественной организацией «Молодой Рух». В 2002 стал заместителем главы Украинской народной партии. Впервые был избран народным депутатом в 1998 году в возрасте 29 лет.