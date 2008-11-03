Степан Черновецкий – граф Дракула или привидение?!

Степан Черновецкий на вечеринку по поводу Halloween’а в ресторан «Сейф» приехал без костюма и маски. Мы можем только догадываться, почему сын столичного главы «пренебрег» дресс-кодом праздника, и не придумал себе сказочный образ. Все может быть из-за того, что Степан Леонидович не видит себя никем другим и в этой жизни играет лишь самого себя. По этому, VIP решил немного помочь Степану Черновецкому определится, на кого же он больше всего похож или какая роль ему бы подходила. Естественно, нашими рекомендациями он может воспользоваться только на следующий Halloween. Итак, Степан Черновецкий - …



- граф Дракула – румынский венгр Влад Тепеш, известен из-за своей жестокостью в расправе с врагами. Прозвище граф Дракула получил из-за отца, который являлся членом католической секты Орден Дракона и князем Валахии. Степан же тоже немножечко иностранец – родился в Грузии, а его отец Леонид Черновецкий является членом харизматической церкви "Посольство Божье". И недоброжелателям, которые например, приписывают Черновецкому-младшему участие в афере «Элита-центр», может спокойно дать отсечку, тесть «популярно все объяснить».



- член Семейки Адамсов. В семье Леонида Черновецкого и Алины Айвазовой Степан младший сын. Жена Жанна в 2006 году родила Степану сына, которого назвали в честь дедушки - Леонидом. У Степана есть старшая сестра Кристина. Она вышла замуж за Вячеслава Супруненко, ныне депутата Киевсовета Блока Леонида Черновецкого. С мужем Вячеславом у нее трое детей. Двух старших детей Кристина и Вячеслав назвали в честь отца и матери - Леонид и Алина, а самого младшего в честь второго дедушки.



- «привидение». Дело в том, что Степан Черновецкий кроме того, что возглавлял отцовский «Правекс-банк», работает депутатом Киеврады и входит в тот же папин Блок Леонида Черновецкого. Но, в стенах белокаменной, например, на заседаниях местных депутатов Степан появляется, как и привидение. Хотя некоторые утверждают, что видели сына Черновецкого собственными глазами.