Экс-президент Грузии похоронил жену в собственном саду

Внучатый племянник экс-главы Грузии Георгий Шеварнадзе в Киеве живет с женой и двумя маленькими детьми. Хотя про него говорят разное: и что он сын, и внук и племянник. «А по третьим (слухам-Ред.) – он мой отец. Я прочел об этом недавно в одной газете. Увидел свою фотографию и подпись под ней: «Эдуард Шеварднадзе, сын экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе»! На самом деле мой дед и Эдуард Амвросиевич – родные братья». Они видятся редко, ведь Эдуард Амвросиевич живет постоянно в Грузии, а Грергий бывает там несколько раз в год. Однако рассказывает о том, как складывается жизнь экс-президента: «Дядя очень тяжело перенес смерть своей любимой жены Нанули. Он распорядился похоронить ее в саду возле дома: «Хочу, чтобы моя Нанули всегда была рядом со мной». Их истории любви можно позавидовать… Сейчас Эдуард Амвросиевич ведет уединенный образ жизни, пишет книгу воспоминаний. Но для друзей и родственников двери его дома всегда открыты», - говорит племянник. Шеварнадзе-старший сегодня живет за трехметровым забором в предоставленной ему правительством Грузии резиденции, в одном из элитных районов Тбилиси. Его охраняют два десятка полицейских. Он редко покидает свою резиденцию, а когда это делает, то передвигается на бронированном Mercedes, подаренном правительством Германии. А вот Георгий вспоминает смешную историю про родственников: «Еще когда он учился в частной школе в Швейцарии, то одна вещь всегда казалась забавной. Сейчас обучение в частных школах стоит дорого, не многие могут себе его позволить.. Тогда же у каждого были примерно одинаковые финансовые возможности. Исключение составляли разве что дети арабских шейхов. Нас всегда забавляло, что все арабские студенты были родственниками шейхов из династии Аль-Саудов. Кого ни спроси, все братья и сестры». Сам же Шеварнадзе-младший несмотря на то, то его мать в прошлом адвокат, а сейчас, как и отец, владеет бизнесом в Москве и Грузии, мечтает о политической карьере. Хотя и надеется, что желание скоро пройдет.