Олеся Довгого поздравляли одни девушки

Поздравлять Секретаря Киеврады Олеся Довгого с днем рождения начали еще за месяц до праздника. Перепутав дату рождения политика, некоторые СМИ еще первого октября поздравили Олеся Станиславовича с 29-летием. Но отмечал свой юбилей Олесь Довгий в эту субботу. Правда, с неофициальных источников известно, что праздновал секретарь свой день рождения не в Киеве, как в прошлом году. Тогда после тяжелого трудового дня Олесь Довгий пригласил своих коллег в один из самых элитных ресторанов столицы. В этом же году доступ до «тела» был ограничен. Поздравления можно было выслать разве что на его официальный сайт Довгого. И тут заметим, что теплые и нежные слова Олесю Станиславовичу достались преимущественно от женщин. И совсем не удивительно, ведь секретаря Киеврады признали одним из самых завидных женихов нашей маленькой страны.



«Пусть Вас окружают верные и надежные друзья, а рядом по жизни будет любимый человек, который искренне и всем сердцем будет любить, понимать и ценить Вас. Чтоб Ваш любимый человек окружал Вас нежностью и заботой. Будьте счастливы!», - пишет женщина по имени Наталя.



Vip также присоединяется к поздравлениям и желает Олесю Довгому удачи во всем! Кстати, от Олеся Станиславовича мы тоже ждем подарок - собственную коллекцию национальной одежды, которую политик обещал презентовать этой осенью. Поэтому, Олесю Станиславовичу пора поторопиться - зима на носу!