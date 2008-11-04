Гриценко придумывает сказки для детей

У экс-минстра обороны Анатолия Гриценко четверо детей. Двое старших от первого брака и двое младших от второго. Четырех летней дочке и десятилетнему сыну, как многим детям, отец истории не читает. Для малышей он их выдумывает «Главными героями сказок являются сначала четырехлетняя девочка и десятилетний мальчик, на следующий день – 5-летняя девочка и 11-летний мальчик, и так по нарастающей. Таким образом, я довожу этот сюжет до свадьбы. Пытаюсь рассказывать оптимистичные вещи, а с другой стороны - поучительные. Я рассказываю об отношениях между людьми с помощью разных персонажей - ежиков, зайцев, теленков и котенков. Однажды произошел забавный случай: моя супруга (заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Юлия Мостовая – Ред.) поставила диктофон, записала мои сказки и спросила: Почему бы тебе не издать книжку со своими сказками? Это меня немного засмущало».

Сам же экс – министр любит читать книги. Недавно прочитал несколько книг Тома Клэнси и Фредерика Форсайта. А сейчас он читает одну из любимых книг Маргарет Тэтчер под названием « Да, господин министр!» «Эта книга примечательна тем, что в ярком образе описывается, как проваливается на посту министра тот, кто случайно туда попал. И очень созвучно тем наблюдением, которые по моим наблюдениям сложились за час роботы в трех правительствах. Я бы посоветовал прочитать тем, кто хочет стать министром равно и следующую книгу - Да, господин премьер-министр!, которую нужно прочитать и тем, кто хочет стать главой правительства»., - говорит Гриценко.