Уильям Тейлор пришел последним!

Прием устраивали в самом центре Киева на улице Грушевского в гостинице напротив Верховной Рады. В той самой, где обычно живут иногородние народные депутаты. К половине седьмого вечера здание было окружено автомобилями с дипломатическими номерами и не только. Гости входили во внутрь, поднимались по лестнице и оказывались в большом зале с пышно накрытыми столами. Встречали их господин посол Мокадем Бафдаль с супругой Хадижей. Коллеги-послы приходили, как правило, с супругами, некоторые - без. Были также народные депутаты, сотрудники МИДа, известные художники, писатели и дирижеры... Видели здесь даже одного вице-адмирала по фамилии Князь с супругой и переводчиком, а также замминистра юстиции Валерию Лутковскую. В общем, пожаловали все, кто неравнодушен к Африке. Алкоголя, как это часто бывает на приемах, здесь не было, и это естественно, лишь соки и вода. Алжир, как известно, страна мусульманская и традиции здесь строгие. Один из гостей очень сожалел об этом и рассказывал VIPу, что по слухам, у предыдущего посла однажды на приеме все-таки подавали вино. Гости развлекались, как могли – угощались и общались на английском и французском языках. Женщины - между собой, мужчины - между собой, посколько были поделены на группы. Посол США Уильям Тейлор пришел позже всех, придерживаясь неписаного правила, что самые важные гости приходят последними. Его появление, надо заметить, заставило других послов заметно оживиться. Что касается угощений, то наряду с традиционным для Алжира кус-кусом с бараниной можно было попробовать и традиционное украинское блюдо - деруны. А завершился прием разрезанием праздничного торта. На нем была написана дата Дня революции в Алжире - 1 ноября 1954 года.