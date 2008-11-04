Януковича-младшего в Раде волнует только зарплата

Младший сын Виктора Януковича Виктор Федорович самый яркий представитель категории «молодых украинских политиков». В ноябре 2005-го Янукович-младший был избран заместителем председателя «Союза молодежи регионов Украины», и вскоре внесен съездом ПР в предвыборный список под заведомо проходным номером. Наиболее откровенно и «без тормозов» Виктор Викторович любит рассуждать о событиях «оранжевой революции». «...Страшно было другое — зная, что «оранжевые» не побрезгуют ничем, не остановятся перед жизнью людей, нам пришлось с охраной, с моими друзьями разойтись по посадкам, чтобы охранять тех революционеров, которые приехали к нам под резиденцию. Вы понимаете, что могло быть? Есть телекамеры, есть резиденция Януковича. Могли закинуть взрывчатку в толпу или еще что-нибудь», — в таких перлах живописал свои революционные будни уже депутат Янукович-младший, общаясь со СМИ, пишет газета Коментарии. С другой стороны, он старательно выполняет установку «не навредить папе», на большинство вопросов о деятельности родителя предпочитая отвечать «спросите у него сами». А еще Янукович-младший, объясняя свое увлечение политикой, объявил о «желании все изменить и увидеть в будущем Украину процветающим государством». Тем не менее, в парламенте пятого созыва он стал соавтором всего двух законопроектов — о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения своевременной выплаты заработной платы и об изменениях в Таможенный тариф Украины относительно таможенного сбора на ввоз мела. В шестом созыве проект был один — снова о заработной плате. Очевидно, с мелом и другими жизненно важными для экономики вопросами ситуация нормализовалась и без участия парламентария.