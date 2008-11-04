Экс-нардеп Шкрибляк остался без блондинки?!

Пристальное внимание со стороны прессы покинуло Анатолия Шкрибляка, когда «маленький» народный избранник оставил стены Верховной Рады. Вновь заговорить о племяннике убитого в 2002-ом году зампреда Ивано-Франковской облгосадминистрации Николая Шкрибляка заставила опять не очень приятная ситуация.



Волна разводов, которая сегодня накрывает с головой политический бомонд нашей страны, достигла и берегов семьи Анатолия Шкрибляка. Поговаривают, народный депутат предыдущего пятого созыва расстался со своей женой. Правда, с Татьяной Анатолий не был официально расписан. В гражданском браке они прожили почти 15 лет!



А еще совсем недавно Анатолий и Татьяна строили планы на будущее. Господин Шкрибляк в интервью журналу «Главред» рассказывал, какой, например, будет их дом. «Я склоняюсь к классике. Хотя жене больше нравится модерн. И в этом у нас происходит постоянный спор, противоречие городского и сельского жителя», - объяснял тогда еще нардеп. «Она киевская интеллигентка», - гордо говорил Шкрибляк. А он – простой гуцульский олигарх, который по Ивано-Франковску когда-то ездил на трех больших Мерседесах: в первом – он сам, в двух следующих – его охрана. Они всегда вместе отдыхали и планировали завести детей. «Хочу иметь много детей», - мечтал Шкрибляк…



Что стало яблоком раздора между супругами, никак не удается узнать. Анатолий Васильевич - человек очень занятый. (На момент выборов-2006 Анатолий Шкрибляк был заместителем директора производственного предприятия «ТехНова» в Киеве – Ред.) Он проводит бесконечные встречи и комментировать ситуацию просто нет времени. Может, та самая постоянная занятость господина Шкрибляка повлияла и на семенные отношения Анатолия и Татьяны. Или же наоборот, уходя по уши в дела, Шкрибляк убегает от последствий расставания. Мы можем только гадать, но все же не теряем надежду, что Анатолий Васильевич сам расскажет о разводе... (Продолжение следует)