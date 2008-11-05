Президента правильно называть «Брат» (ДОКУМЕНТ)

В Киеве гостит «необычный» президент – лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи. Он многим отличается от других глав государств. Во-первых, живет Каддафи не в шикарных апартаментах, а в бедуинском шатре, который для него построили в дворике резиденции президента Украины. Во-вторых, немного удивляет его личная охрана. Ливийского президента везде сопровождают пять красивых девушек, да еще, как поговаривают, девственниц. Отличается Каддафи даже обращением к нему! Интересно, что перед тем, как глава Ливийской Джамахирии приехал в Украину, из ливийского посольство в Киеве пришло письмо. В нем говорится, что правильно будет называть Каддафи - Брат Лидер Муаммар Эльгаддафи, Лидер Революции (Brother Leader Muammr Elgadaffi, Leader of the Revolution), на украинском языке это звучит так – Брат Лідер Муаммар Елгаддафі, Лідер революції. Мова оригіналу: «Народне Бюро (Посольство) Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії в Україні засвідчує свою повагу та повідомляє про те, що офіційне звернення офіційних органів, мас-медіа, преси до лідера Вересневої Революції: БРАТ ЛІДЕР МУАММАР ЕЛГАДАФФІ, Лідер революції». VIP’у это письмо любезно предоставило Народное Бюро (посольство) в Киеве. Такая же бумага, например, пришла и в ливийское посольство в Москве, на кануне приезда Каддафи в Россию. Но! С другой стороны, ничего удивительного в обращении к брату лидеру Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи нет, потому что к нашему президенту Виктору Ющенко командир роты почетного караула тоже обращается – Товаришу Президенте України….