Тимошенко ездит на телевидение со своим гримером

Рейтинг последнего, специального выпуска программы «Свобода» на «Интере» зашкалил. Передачу смотрел каждый второй украинец и обсуждения среди народа и в прессе не утихает до сих пор. А все потому, что впервые в одном эфире собрались первые лица Украины. Политики просто сыпали перлами! Президент Виктор Ющенко «выдал», что за полгода своей деятельности, Кабмин набрал долгов "как сучка блох". Экс-премьер Виктор Янукович о профессионалах в правительстве сказал так: «Я подходил к людям из Кабмина и спрашивал, кто они по специальности. Оказалось, где-то работает гинеколог, где-то сантехник..." Генпродюссер телеканала Анна Безлюдная рассказала подробности, которые остались за кадром. По ее словам, участники спрашивали, как себя вести и сколько будет длиться передача. Что касается грима, то было вот как: «Насколько я помню, кажется, у Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко были свои гримеры. С остальными гостями, как обычно, работали наши художники. Мужчин немного припудрили, а Юлия Владимировна в принципе всегда хорошо выглядит», - делиться секретами Безлюдная. Во время рекламных пауз гостей ничем не угощали. Дело в том, что «Свободу» снимали на киностудии Довженко, а там все гримерки, где можно покушать или попить чаю, находятся на пару этажей выше студии. Но даже за 6 минут рекламного блока, политики все равно бы не успели подкрепиться. Единственно, многие курили. «В рекламных паузах курильщики выбегали только на перекур, а остальные просто прохаживались по студии, чтобы размяться и немного прийти в себя. Конечно же, если бы кто-то из участников программы попросил чай или кофе, то ему принесли бы обязательно. Но таких пожеланий не было», - говорит Анна Безлюдная. И на то, что участников перебивали из-за рекламы, никто не обижался, объясняет Безлюдная: «Рекламная пауза на телевидении - закон! Политики об этом прекрасно знают, поскольку они ведь живут не где-то в космосе. Не обижались. Если идет дождь, то чего ж обижаться?»