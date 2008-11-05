Самые смешные фото Буша. На прощание!

Американцы прощаются с президентом США Джорджем Бушем. Нет, он покидает не этот мир, а лишь пост президента. Буш-младший прослужил американскому народу два срока – 8 лет. Однако, 43-й президент США запомнится всем не только войной в Ираке, финансовым кризисом и экономическим спадом в стране, но и разными смешными выходками. Например, как-то на саммите "Большой восьмерки" в Шотландии он не справился с велосипедом и врезался на нем в полицейского. Констебль травмировал голеностоп, а Буш поранил руку. Еще он падал со скутера, разбивал горный велосипед в Техасе и даже терял сознание из-за того, что подавился печением во время просмотра американского футбола по телевизору. Также президент США однажды «состарил» английскую королеву на 150 лет во время произнесения приветственной речи. В памяти многих Буш остается добрым, смешным и даже немного неуклюжим Президентом…