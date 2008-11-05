Виктор Балога носит брекеты на зубах (ФОТО)

Политическая красота по-украински продолжается! Началось, кажется, все с Раисы Богатыревой. За последнее время секретарь СНБО похудела, помолодела, вставила зубы, сменила прическу и гардероб, и… должность. Теперь своим внешним видом, и можно сказать даже здоровьем, вплотную занялся Глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога. Серый кардинал начал с улыбки, а точнее с зубов. Встречая ливийского президента Каддафи, Виктор Иванович широко улыбался. На зубах господина Балоги четко были видны брекеты, хотя Главе Секретариата поставили «прозрачную» косметическую брекет-систему, которая не так сильно заметна, как, например, металлическая. В частной клинике поставить керамическую брекет-систему, как у Балоги, стоит приблизительно 7500 грн. Срок лечения зависит от сложности заболевания зубов. В среднем ходить с брекетами приходится не меньше года, при этом, раз на две-три недели делать коррекцию. Правда, сотрудники Секретариат Президента обслуживаются в медицинских учреждениях при Государственном Управлении Делами. Но не факт, что Виктор Балога брекеты ставил именно в государственной клинике!