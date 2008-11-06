"Правая рука" Яценюка любит "аккуратненько"

Термин «фанатик» давно уже стал ругательным. Александр Лавринович – один из немногих политиков, к которому это слово можно применить в хорошем значении. Похоже, дело здесь не столько в заботе об имидже, сколько в характере. С этим согласятся те, кто помнит, каким был Александр Лавринович еще в 90-е, на заре туманной политической юности, в рядах Народного Руха. Тогда «начинающий» политик позволял себе ходить с растрепанным чубом, и волосы на висках нередко «заползали» на уши. Но, при этом, он явно не считал, что искренний патриотический настрой заменяет вкус в одежде, а зачастую и элементарную опрятность. Поэтому ему было так легко адаптироваться к стандартам нового тысячелетия: в 2000 году Алекасандр Лавринович радикально попрощался с постсоветским имиджем, и начал приобретать буржуазные лоск и холеность. С тех пор его прическа остается неизменной. Это обычная мужская стрижка средней длины; короткая челка либо зачесана на четкий пробор набок, либо же по мальчишески опущена на лоб. Но отсутствие оригинальности Александр Владимирович компенсирует исключительной аккуратностью. Ни один волосок никогда не выбивается из его укладки, а стрижется политик так часто, что цикличность его визитов к парикмахеру определить решительно невозможно. Гардероб Александра Лавриновича умеренно разнообразный, цветовая гамма и покрой костюмов довольно обычны. «Полосатость» он особо не жалует, предпочитает традиционную темно-серую гамму. Ближе к лету, как и положено, костюмы заметно светлеют. Но, при всей неброскости, одежда господина Лавриновича неизменно смотрится безупречно. Заметно, что он – не любитель ярких галстуков, даже классический красный у него уходит в бордовый. А вот сочетание ярко-голубого галстука под белоснежную рубашку политику явно по душе. И не зря, потому что голубой освежает его лицо. А вот коричневых тонов, особенно в косую полоску, ему следовало бы избегать. С аксессуарами у Александра Лавриновича все в полном порядке. Иными словами, он их практически не носит. Очков у него нет, цепочек не замечено. На руке скромно поблескивают часы – как обычно, неброские. В заключение – немного пищи для размышлений. При анализе недавних фотографий из Верховной Рады, нами было сделано одно интересное наблюдение: эдакая синхронность в подборе цветов галстуков между первым вице-спикером и его шефом, Арсением Яценюком. Они очень часто «попадают» в одни и те же тона. Что это? Бессознательная мимикрия? Или некие знаки «для посвященных»? Природа этого загадочного явления в украинской политике пока не изучена.