Младшую девочку Обамы зовут Наташа

Новый глава США Барак Обама, первый темнокожий президент в истории страны, родился в многодетной семье - восемь братье и сестер. У 47-летнего Барака всего (по сравнению с его родителями) двое детей. Девочки Обамы, как и их отец, родились на Гавайях. На то время, когда они появились на свет, Барак и Мишель ЛаВон Робинсон (полное имя супруги президента) уже закончили Гарвардский университет и получили дипломы юристов. Ныне 44-летняя Мишель Обама стала очень популярной в Америке. Журнал «Essence» занес ее в число 25-ти наиболее «воодушевляющих мир» женщин, а журнал «Vanity Fair» назвал ее в числе 10-ти женщин, которые лучше всего одеваются. Младшей дочери Обамы 7 лет, ее зовут Наташа, а в семье ее называют просто Саша. Старшей девочке Малиа Энн – 10. И они станут самыми юными жительницами Белого дома с 1980 года.