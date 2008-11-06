Шуфрич к Вакарчуку опоздал

Лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук, покинув стены Верховной Рады, вплотную занялся творчеством. Уже за год работы музыкант презентовал свой новый музыкальный проект под названием «Вночі». Большинство текстов написал сам фронтмен, а альбом вышел о любви. Презентация проходила в театре им. Ивана Франко и пришли туда не только его коллеги – музыканты, но и много известных политиков. На пресс-конференции, которая предшествовала концерту, Вакарчук очень много времени уделил политике, видимо, она оставила сильный отпечаток в его душе, но возвращаться он, как известно, туда не собирается. Пришли послушать новый проект также телеведущие и журналисты в лице Мыколы Вересня, беременной Иванны Коберник, Вахтанга Кипиани,даже заехал Славик Шустер. Политический бомонд явился в очень хорошем составе: Петр Порошенко с женой Мариной, экс-министр обороны Анатолий Гриценко с замом главного редактора «Зеркала недели» Юлией Мостовой, нардеп от Партии регионов Инна Богословская и даже был Нестор Шуфрич! Правда, он сильно опоздал. Ну и фанатами Вакарчука оказались гендиректор телеканала ICTV Александр Богуцкий с женой, нардепом от БЮТ Еленой Кондратюк. Поддержать сына пришел и папа-министр. Также вызывали трижды на бис Святослава режиссер Роман Балаян, джазовый обозреватель Алексей Коган, дизайнеры Оксана Караванская и Андре Тан. В общем, каждому хорошо удается что-то свое. Кому-то политика, кому-то музыка.